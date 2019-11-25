Haberler » Ekonomi » ÇAYKUR çay pudrası ihraç edecek - Ekonomi

ÇAYKUR çay pudrası ihraç edecek

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) siyah ve yeşil çay pudrası ihraç edecek.

25.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:12ÇAYKUR çay pudrası ihraç edecek
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) siyah ve yeşil çay pudrası ihraç edecek.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletme tarafından üretilen siyah ve yeşil çay pudrasının pasta, dondurma gibi sektörlerde kullanılmaya başlandığı belirtildi.
İhracata yönelik çalışmaların hız kazandığı ve ilk olarak 'ya ihracat girişiminin gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, kısa sürede gerek matcha çayı olarak gerek kullanıldığı ürünlerde tüketicilerin beğenisini kazanan yeşil ve siyah çay pudrasının dünya pazarına açılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Açıklamada, bu anlamda çalışmaların başladığı, ilk adımın Almanya'dan atıldığı kaydedilerek "Almanya üzerinden yapılan çalışmalarda bir kadın girişimci ile ön anlaşma sağlanmıştır. Hedefimiz Almanya'dan başlayarak katkı maddesi kullanılmadan, dünyanın üzerine kar yağan tek çayından üretilen çay pudrasının tanıtım ve satışını sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

Çay İşletmeleri, İhracat, Almanya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:32 Tarım girişimcisine 50 milyon avroluk IPARD-II hibesi verilecek
13:32 "Sibirya'nın Gücü" 2 Aralık'ta devreye giriyor
13:31 Kaslowski: Tek kanatla uçamayız
13:27 İş Bankası'ndan "Kadına Yönelik Şiddete Son" kampanyasına destek
13:24 Agronil Tarım "Tarazona" ile Antalya Fuarı'nda
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:33:30