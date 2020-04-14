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ÇAYKUR'da Kovid-19 tedbirleriyle üretim sürüyor

ÇAYKUR'un, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretim faaliyetlerine genelge ve yönetmeliklere uygun şekilde belirtilen önlemleri alarak devam ettiği bildirildi.

14.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:22
ÇAYKUR'da Kovid-19 tedbirleriyle üretim sürüyor
ÇAYKUR'un, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretim faaliyetlerine genelge ve yönetmeliklere uygun şekilde belirtilen önlemleri alarak devam ettiği bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 16 Mart'tan itibaren paketleme fabrikasında olduğu gibi bütün ünitelerde düzenli aralıklarda çalışma ve sosyal ortamlarda dezenfekte yapıldığı, fabrika sahalarının köpüklü suyla yıkandığı belirtildi.
İş başı için giriş yapan bütün personelin ateşinin kontrol edildiği, ziyaretçi girişlerinin salgının başladığı günden itibaren yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşletmelerimizde çay nakliye şoförlerinin araçları içinde kalmaları konusunda tüm birimlerimiz uyarılmış, şoförlerin araçtan dışarı çıkması yasaklanmıştır. Giriş ve çıkışlar mutfak ve asansörler gibi ortak kullanım alanlarında ve üretim sahasında sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. Bütün çalışanlarımıza talepleri doğrultusunda ücretli ya da mazeretli izinleri kullandırılmakta ve esnek çalışma uygulamaları yapılmaktadır. İş yeri mescitlerimiz ilk alınan tedbirler doğrultusunda ibadete kapatılmış, kullanılmaması yönünde personelimiz uyarılmıştır."
"Ismarlama haberlerle ilgili yasal haklar kullanılacak"
Açıklamada, çalışanlara toplu iş sözleşmesi gereği yol ücreti ödendiği belirtilerek, buna bağlı olarak çalışanların fabrikalara kendi imkanlarıyla geldiği, teşekkülün herhangi bir servis aracının tahsis etmesinin söz konusu olmadığı da vurgulandı.
Çalışanların kendi imkanlarıyla gelip gitmeleri esnasında kullandıkları araçların düzeninin ise genel hükümlere tabi olduğu ve ilgili kamu otoriteleri tarafından kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "Hal böyle iken bazı basın yayın kuruluşlarında ÇAYKUR'un ve çayın hedef alınması sadece kötü niyetle izah edilemez. Bu provokatif haberlerin amacı, ÇAYKUR'da üretimin durması ve tüm Türkiye 'de çay ile ilgili infial oluşmasıdır. Bu gerçekler doğrultusunda söz konusu ısmarlama haberlerle ilgili müstahsillerimiz, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz adına yasal haklarımızı kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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