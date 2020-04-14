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ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yaklaşan yaş çay sezonu öncesi Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirleri açıkladı.

14.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:22
ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yaklaşan yaş çay sezonu öncesi Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirleri açıkladı.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, üretim ve tarımsal faaliyetlerin devam edeceği belirtilerek alınan tedbirler maddeler halinde sıralandı. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz; bir yandan tüm dünyayı etkisi altına COVİD-19 virüsü ile mücadele ederken bir yandan da ekonomik çarkın işleyişini sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi üretim ve tarımsal faaliyetlerin devamı ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. ÇAYKUR, üretim faaliyetlerine genelge ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıda ayrıntıları ile belirtilen önlemleri alarak devam etmektedir. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren paketleme fabrikamızda olduğu gibi bütün ünitelerimizde düzenli aralıklarda çalışma ve sosyal ortamlarda dezenfekte çalışmaları yapılmakta, fabrika sahaları köpüklü suyla yıkanmaktadır. İş başı için giriş yapan bütün personelin ateşi kontrol edilmekte olup ziyaretçi girişleri salgının başladığı günden itibaren yasaklanmıştır. İşletmelerimizde çay nakliye şoförlerinin araçları içinde kalmaları konusunda tüm birimlerimiz uyarılmış, şoförlerin araçtan dışarı çıkması yasaklanmıştır. Giriş-çıkışlar mutfak ve asansörler gibi ortak kullanım alanlarında ve üretim sahasında sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır.

-Bütün çalışanlarımıza talepleri doğrultusunda ücretli ya da mazeretli izinleri kullandırılmakta ve esnek çalışma uygulamaları yapılmaktadır. İş yeri mescitlerimiz ilk alınan tedbirler doğrultusunda ibadete kapatılmış, kullanılmaması yönünde personelimiz uyarılmıştır. Çalışanlarımıza toplu iş sözleşmesi gereği yol ücreti ödenmektedir. Buna bağlı olarak çalışanlarımız fabrikalara kendi imkanları ile gelmekte olup, teşekkülümüzün herhangi bir servis aracı tahsis etmesi söz konusu değildir. Çalışanlarımız kendi imkanları ile gelip gitmeleri esnasında kullandıkları araçların düzeni ise genel hükümlere tabi olup ilgili kamu otoriteleri tarafından kontrol edilmektedir." - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çay İşletmeleri, Koronavirüs, Güncel
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