Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇAYKUR'dan "koronavirüs" haberleriyle ilgili suç duyurusu

ÇAYKUR, yerel bir internet sitesinde yer alan daha sonra da başka mecralarda kullanılan "ÇAYKUR'da virüs alarmı", "Virüs işçilere bulaştı" başlıklı haberlerle ilgili söz konusu haber sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

01.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:24
ÇAYKUR'dan
ÇAYKUR, yerel bir internet sitesinde yer alan daha sonra da başka mecralarda kullanılan "ÇAYKUR'da virüs alarmı", "Virüs işçilere bulaştı" başlıklı haberlerle ilgili söz konusu haber sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yerel bir internet sitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haberiyle ÇAYKUR'a karşı algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.
Habere konu olan ve Kurum adına son derece rahatsızlık uyandıran iddiaların, başka mecralarda da yer aldığı, bu şekilde "kurum çalışanlarının tamamına hastalık bulaşmış" algısının oluşturulmaya çalışıldığı savunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyada yayılma hızı çok yüksek olan koronavirüsün en büyük ekonomi ve organizasyon gücüne sahip ülkeleri bile çok kısa süre içinde ne hale getirdiği aşikarken, dayanışma içinde olmamızın gerektiği böyle zamanlarda kullanılan dilin daha özenle seçilmesi ve uyarı yapmak çabasındaysak da yapıcı olanın tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. ÇAYKUR üzerinden yapılan haber içeriğinde ise genelleyici, art niyetli, yıpratıcı, sorgulayıcı, yapıcı olmadığı izlenimi veren bir dil kullanılmıştır. Habere konu fabrika çalışanlarımızın hastalık süreçleriyle ilgili kiminle temasla, nerede ve ne zaman başladığı hakkında henüz girift bir durum ve bilinmezlikler varken çalışanlarımızın sadece mesai içindeyken enfekte oldukları, sebebinin ise ÇAYKUR'un tedbir almada yetersiz kaldığı, hatta dışarıdan yapılan uyarıları da dikkate almadığı gibi algıların öne çıkarıldığı haber sitesi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."
Devlet kurumlarının yönlendirmeleriyle ÇAYKUR'da da virüse karşı ülkedeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla eş zamanlı olarak mücadele verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genel Müdürlük Acil Eylem Planı ile Risk Değerlendirme Raporu, iş güvenliği uzmanı ekip tarafından hazırlanarak tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Genel Müdürlük ve bütün ünitelerimizde dezenfektan dağıtımı yapılarak tüm çalışanların kullanımı sağlanmış, hijyen gerektiren bütün ekipmanlar ortak kullanımdan kaldırılmış, gerekli bilgilendirmeler yazılı olarak yapılmış ve çalışanların maske ve eldiven kullanımına azami dikkat edilmektedir. Kurumumuzun merkez ve taşra ünitelerine ziyaretçi kabulü ve üçüncü şahısların girişi sınırlandırılmış, geniş katılımlı toplantılar, seyahatler ve randevular iptal edilerek yüz yüze görüşmeler en az seviyeye indirilmiştir. Toplu mekanlardan sosyal tesisler, çay bahçesi ve yemekhane hizmetlerine geçici olarak son verilmiş, istisnai yerlerde ise seyrek oturma ve önerilen mesafe kurallarına riayet edilmektedir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. - Ekonomi 17:00: Bakan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Ekonomi 16:59: Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz - Ekonomi 16:57: TOGG'da üst düzey atama - Ekonomi 16:56: Yeşim'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 12:53: Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu - Ekonomi