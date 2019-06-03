Çaykur Didi Stadyumu'nun ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde de hibrit çim uygulamasına geçiliyor

Süper Ligin son bulmasının ardından Çaykur Rizespor
, Çaykur Didi Stadyumu'nu ve Mehmet Cengiz
Tesisleri'ndeki antrenman sahasının zemin yenileme çalışmalarına başladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda yeni sezon hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz yıl hibrit çim uygulamasına geçilen Çaykur Didi Stadyumu'nda sezonun bitmesinin hemen ardından zemin ve çim yenileme çalışmalarına başlandı.
Stadyum da hibrit çim uygulamasından alınan olumlu sonucun ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman sahası da hibrit çim uygulamasına geçiyor. - RİZE
Kaynak: İHA
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