Çaykur Genel Müdürü Yüce'ye Ziyaret

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
, ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce
'yi ziyaret etti.
Delihasan, Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yüce'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Delihasan ziyarette, Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Avrupa
Karate Şampiyonası için Rize
'de bulunduğunu, şampiyonanın çok güzel bir şekilde geçtiğini belirtti.
Yüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür bir organizasyonun Rize'de yapılmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah iyi sonuçlar elde ederiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.
Rize,Esat Delihasan,Ekrem Yüce
18 Kasım 2018 Pazar 16:34