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ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yeni açılacak fabrika ve eksik fabrikalar için mevsimlik işçi alacak.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yeni açılacak fabrika ve eksik fabrikalar için mevsimlik işçi alacak.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için yeni açılacak Fabrikası ve diğer eksik olan bazı işletmeler için mevsimlik tahmil, tahliye işçisi alımı uygulanacak olup, müracaatlar mevzuat gereği İş-Kur aracılığı ile alınacaktır. Bilahare noter tarafından kura çekimi ile alımlar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.

Çay İşletmeleri, Fındıklı, İşçi, Ekonomi

Kaynak: AA

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