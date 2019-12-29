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Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

29.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:06 Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde 'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla topla buluşan 'un ceza sahası dışında uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın solundan köşede ağlarla buluştu. 1-2

85. dakikada Melnjak'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Umar hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat iyi kapatan Altay gole izin vermedi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun xx, Talbi x, Orhan x, Melnjak xx, Diomande x (Attamah dk. 82 ?), Abdullah x, Umar x, Vetrih x (Samudio dk. 73 x), Boldrin x, Oğulcan x (Scepovic dk. 85 ?)

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fenerbahçe: Altay xx, Jailson xxx, Zanka xx (Emre dk. 65 x), Dirar xx, İsla xx, Ozan xx (Tolgay dk. 86 ?), Luiz xx, Deniz xxx, Kruse x (Rodrigues dk. 79 x), Tolga xx, Vedat xx

Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe) - RİZE

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Kaynak: İHA

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