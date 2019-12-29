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Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

29.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:10 Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde 'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1
18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
70. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla topla buluşan Jailson'un ceza sahası dışında uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın solundan köşede ağlarla buluştu. 1-2
85. dakikada Melnjak'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Umar hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat iyi kapatan Altay gole izin vermedi.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun xx, Talbi x, Orhan x, Melnjak xx, Diomande x (Attamah dk. 82 ?), Abdullah x, Umar x, Vetrih x (Samudio dk. 73 x), Boldrin x, Oğulcan x (Scepovic dk. 85 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Fenerbahçe: Altay xx, Jailson xxx, Zanka xx (Emre dk. 65 x), Dirar xx, İsla xx, Ozan xx (Tolgay dk. 86 ?), Luiz xx, Deniz xxx, Kruse x (Rodrigues dk. 79 x), Tolga xx, Vedat xx
Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)
(İHA)

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Kaynak: İHA

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