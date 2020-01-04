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Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias, Nill de Pauw ve Mostapha El Kabir'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

04.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:16 Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias, Nill de Pauw ve Mostapha El Kabir'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde ikinci yarı çalışmalarına başladıklarını belirtti.
İç transferde önceliğin gönderilecek oyuncularda olduğuna değinen Bakır, "Dimitrios Chatziisaias, Nill de Pauw ve Mostapha El Kabir'in kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Bu oyuncular ikinci yarı kadromuzda yer almayacaktır. Ayrıca Yusuf Acer'in de kiraya verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, El Kabir, Spor

Kaynak: AA

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