Çaykur Rizespor'a Transfer Olan Futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi, Yatakta Çıplak Pozlarını Paylaştı

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk, devre arasında Dinamo Kiev'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geldiği günden bu yana paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Morozyuk son olarak eşiyle yatakta çektiği çıplak fotoğrafı paylaştı.

EŞİYLE YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Morozyuk,bu sefer de futbolcu eşi Mykola Morozyuk'la birlikte yatak pozunu paylaştı. Irina Morozyuk'un paylaşımını görenler ise 'Yok artık' yorumunu yaptı.

RİZE KALESİ'NE HAYRAN KALMIŞTI

Rize Kalesi'ne giden Irina Morozyuk,yaptığı paylaşıma "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazmıştı.