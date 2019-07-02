02.07.2019 19:45
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Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Haberleri, Çaykur Rizespor Haberleri, Çaykur Rizespor Haberleri, Çaykur Rizespor Haberi, Çaykur Rizespor Haber'>Çaykur Rizespor Haberi, Çaykur Rizespor Haber'>Çaykur Rizespor Haberi, Çaykur Rizespor Haber'>Çaykur Rizespor, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi. Atakan için 3 Temmuz tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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