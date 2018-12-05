Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor
, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor
Baltok'a 2-0 mağlup oldu.
Goller: Dk. 12 ve 35 Steve Beleck (Balıkesirspor Baltok)
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Muhammed Ali Doğan
'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda defanstan seken top, Beleck'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ujkani'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1
35. dakikada konuk ekipte Beleck, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mehmet Boztepe
'nin sağdan ceza sahasına ortasında Muhammed Ali
Doğan'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ujkani'den dönen topu takip eden Beleck, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Karşılaşma, Balıkesirspor Baltok'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bahattin Şimşek
, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç
Çaykur Rizespor: Ujkani, Robin Yalçın, Talbi, Jach, Fink, Abdullah Durak
(Dk. 46 Koray Altınay
), Petrucci (Dk. 78 Eren Karadağ
), Süleyman Koç
, Umar, Samudio, Gladky (Dk. 46 Vedat Muric)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Cüneyt Köz
, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
, Muhammed Ali Doğan (Dk. 62 Nizamettin Çalışkan
), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 81 Oğuz Yılmaz
), Otoo, Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Dk. 12 ve 35 Steve Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Dk. 83 Jaroslaw Jach, Dk. 84 Koray Altınay (Çaykur Rizespor); Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 58 Foxi Kethevoama, Dk. 90+2 Tomislav Glumac
(Balıkesirspor Baltok)
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05 Aralık 2018 Çarşamba 02:14