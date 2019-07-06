06.07.2019 15:44
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündemi bir süredir meşgul eden Vedat Muriqi transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kartal, "Vedat Muriqi, Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gidecek. Ama bize yakın olan kulüp Fenerbahçe." dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'in geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kartal, "Muriqi'nin gitmesinden yana değiliz. Vedat'ın önü açıldı, başka kulüplere gitmek istiyor ve bu normal. Galatasaray ve Fenerbahçe istekli ama bize gelen net teklif yok Vedat'ın da hangi takımla anlaştığını bilmiyorum." dedi.

"İNŞALLAH BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BU KONU KAPANIR"

Kartal, "Vedat Muriqi, Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gidecek. Ama bize yakın olan kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

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Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Fenerbahçe, Kartal, Spor

YORUMLAR (5)
EASY GAME: Adam Galatasaray diye bas bas bağırırken adamın aklını çekmeye çalışıyorlar. Fenerin teklifi daha yakınmış. . . Çok beklersiniz. Devrede bedelsiz bir şekilde kaybedeceksiniz oyuncunuzu ve Vedat soluğu Galatasaray'' da alacak.
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FAKO: o tip ne lan savaşa mı gidiyor
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ADINIZI YAZIN: ne muriçmiş be sanki düyada adam kalmamış
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SEMT-İ SAKARYA: biz ribery, ronaldo falandanmı bahsediyoruz ne vedatmış bu arkadaş şakamısınız??
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VATANDAŞ: bırakın boş boşk konuşsun maksat fiyat yükselmek
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