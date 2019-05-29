29.05.2019 17:46
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!

Okan Buruk, Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, "Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'a tercih etti." dedi.

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, "Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'a tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. İstanbul'da bir takımda hocalık yapamayacaksa, başka bir yere gitmeyeceğine de eminim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMASINI TERCİH EDERİM"

Kartal, "Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da Kartal." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Okan Buruk, Kartal, Spor


YORUMLAR (9)
ADINIZI YAZIN: abdullah avcı beşiktaşa gidicek okan burukta başakşehire gidecektir. iş bu kadar basit. zamanı geldiğinde okan yuvası galatasaraya yakışır
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KUZEYİN UŞAĞI: sayın başkan OKAN hocanın emeklerinden dolayı isminin RİZE. DE bir caddeye veya sokağa verilmesi. . .
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ANGELOV: HABERİN BAŞLIĞI; YAZIN EN SEVİLEN MEYVESİ ; HABERİN İÇERİĞİ İSE SOĞAN.
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ANALİST: Okan Hoca az daha pişsin yeri GS, zaten başka takımlar yer böyle geç hocaları GS kendi çocuğuna sahip çıkar.
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