Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, "Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'a tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. İstanbul'da bir takımda hocalık yapamayacaksa, başka bir yere gitmeyeceğine de eminim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMASINI TERCİH EDERİM"

Kartal, "Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da Kartal." diye konuştu.