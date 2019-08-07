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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Birlikte başaracağız"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, camia olarak bütün Rizelilerin birlikte olması gerektiğini belirterek, "Birlikte olursak başarırız." dedi.

07.08.2019 19:19
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal:
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, camia olarak bütün Rizelilerin birlikte olması gerektiğini belirterek, "Birlikte olursak başarırız." dedi.
Yeşil-mavili ekip tarafından Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezinde yeni transferler Oğuz Kağan Güçtekin, Burak Albayrak, Amedej Vetrih ve Dimitrios Chatziisaias için tanıtım toplantısı düzenledi.
Kulüp başkanı Kartal, burada yaptığı konuşmada, her Rizelinin birinci takımının Çaykur Rizespor olması için çalıştıklarını söyledi.
Takım olma yolunda önemli işler başardıklarını ifade eden Kartal, "Camialar dayanışmayı sağlarsa gelecek nesillere sağlam bir takım bırakır. Rize'nin tamamı, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Rizeliler bunun için çalışıyoruz. Camia olarak bütün Rizeliler birlikte olmalıyız. Birlikte olursak başarırız. Bu bilinçle çalışıyoruz ve birlikte başaracağız." diye konuştu.
Oyuncular için Çaykur Rizespor'un bir şans olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:
"Onlar kendilerini Rizespor'da gösterecek. Daha iyi kariyer için çabalayacaklar. Bu anlamda Oğuz Kağan ve Burak'a çok güveniyoruz. Vedat Muric burada başarılı oldu ve gitti. Genç oyuncular Fenerbahçe'de oynama şansı bulamadı. Burada oynayıp daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum."
Hasan Kartal, yabancı oyuncuların ise Rize için birer tanıtım elçisi olacağını kaydederek, kendilerinin de onlara iyi ev sahipliği yapma gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.
Rize'ye gelmekten mutlu olduklarını kaydeden oyuncular ise törenin ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

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