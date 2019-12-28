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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Devreye galibiyetle girmek istiyoruz

Süper Toto Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, 'Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.

28.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:17 Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Devreye galibiyetle girmek istiyoruz

Süper Toto Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın 'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da başkan Hasan , 'Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kartal, 'Sezona başlangıcımız çok iyiydi ama gittikçe güç kaybettik. Diğer takımlar için de bu geçerli. Baktığımız zaman, biz bu puana razı mıyız, tabii ki razı değiliz. Puanımız en az 25-26 olmalıydı ama olmadı. Biz yöneticiler olarak inandığımız her şeyi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu yüzden ruhen rahatım. İnşallah Rizespor'u daha iyi yerle getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bir sporcu gitmek istedikten sonra kulüpte tutarsanız, hem o çocuk için hem de kulüp için iyi bir şey olmaz. Biz Vedat transferi için iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Bizim takımın ne yapacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz 5 gol yiyor, bir bakıyorsunuz galip geliyor. Ligin ilk yarısı bitiyor. Son maçta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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