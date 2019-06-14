14.06.2019 00:25
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Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriqi Galatasaray'ı istiyor, gönlü Galatasaray'dan yana." dedi.

Transferin gözde ismi Vedat Muriqi ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı, Toulouse'un resmi teklifte bulunduğu iddialarına Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal cevap verdi.

"3,5 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ"

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Vedat Muriqi Galatasaray'ı istiyor, gönlü Galatasaray'dan yana. Bizim için her kulüp eşit konumda. Şimdiye kadar Galatasaray'dan sözlü, Toulouse takımından resmi teklif geldi. 3,5 milyon euro yetersiz bir teklif." dedi.

36 MAÇTA 17 GOL ATTI

Golcü oyuncu bu sezon Rizespor formasıyla 36 maça çıktı. Muriqi bu maçlarda 17 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor
Kartal, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

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