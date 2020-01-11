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Çaykur Rizespor'da 2 transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Milan Skoda'yı kadrosuna kattı.

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52Çaykur Rizespor'da 2 transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Skoda'yı kadrosuna kattı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımından 33 yaşındaki Milan Skoda ile kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Denys Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev, Slavia Prag, Milan, Spor

Kaynak: DHA

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