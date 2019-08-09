Haberler» Spor» Haber

Çaykur Rizespor'da 4 imza birden

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

09.08.2019 18:28 Çaykur Rizespor'da 4 imza birden
Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Rizespor, Rize, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:18   Çaykur Rizespor'da 4 imza
19:14   Çaykur Rizepor'da yeni transferler tanıtıldı
19:14   Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye
19:04   FIFA'dan Balıkesirspor'a sevindirici haber
18:53   Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı
18:48   Murat Cem Akpınar Hekimoğlu Trabzon'da!
18:46   Balıkesirspor'a FIFA'dan iyi haber