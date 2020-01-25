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Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

25.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:48Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Rize temsilcisinde, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Attamah, kadrodan ayrılan dördüncü yabancı oldu.

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah, Spor

Kaynak: AA

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