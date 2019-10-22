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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal'ın durumu tartışılırken öne çıkan ilk isim ise Bülent Uygun oldu.

22.10.2019 11:22

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

"UEFA'NIN OLUMSUZ BİR KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

UEFA'nın Milli futbolcuların asker selamı vermesi üzerine başlattığı soruşturmadan olumsuz bir karar çıkmayacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Avrupa'da bir çok oyuncu golden sonra böyle bir asker selamı vermişti. Biz, bütün dünyanın ayak oyunlarını bozmuş durumdayız. Biz dünyada 40-50 yıldan beri başımıza musallat olan terör örgütünü bitirmeye çalıştığımız bir ortamda tek başına bunu yapması ve yeni çizilen dünya haritasında bütün oyunları bozmuş olmasından dolayı UEFA'da buna müsaade etmeye çalışıyor. UEFA'nın vereceği herhangi bir karar bizim için yok hükmündedir. Ben bir karar vereceğini de düşünmüyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDAN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI BEKLİYORUM"

Milli takımın Şenol Güneş liderliğinde çok iyi çıkış yakaladığını vurgulayan Bülent Uygun, "Şenol hoca geldikten sonra inanılmaz bir ivme kazanıldı. Şuna iyi bakmak lazım, Şenol hoca tecrübe ile gençliği birleştirebildi. Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu bir ortamda Fransa'ya karşı ortaya koyulan oyun bizim de bunları başarabileceğimizin bir göstergesidir. Biz genel anlamda genç oyuncu pek yetiştiremeden böyle bir şey başarıyorsak Türk Milli Takımı'nda herkesi kutlamak lazım. Bu sürecin devamında çok büyük bir başarı bekliyorum. Artık 20 milyon genci olan bir Türk Milli Takımı, Avrupa ya da dünya Şampiyonu olamıyorsa biz teknik direktörler tamamen suçlu olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunda reform gibi kararlar alınarak bunlar hayata geçirilmeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Bülent Uygun, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
GADDAR:YAAAANİ. . . FB NİN ŞAMPİYON YAPILMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEZGAH TEK TEK KURULUYOR. . . TABİİ Kİ BÜLENT OLMAZSA OLMAZ !!!
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MEMET33:YOLU ŞİKEDEN GEÇEN HERKESLE BİRGÜN MUTLAKA BULUŞURUZ. . .
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ADINIZI YAZIN:TÜRKİYE DE HOCAMI KALMADI HİÇ İŞ YAPMAZ BU ADAM
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12345:bu çapsızı önemli birisi gibi lanse ediyorsunuz. bu değil miydi 5 yerim 6 yemem 7 yerim 8 yediği 2 hafta üst üste 6-0 8-0 yenilen.
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