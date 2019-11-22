Haberler » Spor » Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak - Spor

Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Yukatel Denizlispor deplasmanından puanla dönmek istediklerini söyledi.

22.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:42Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak
Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel 'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Yukatel Denizlispor deplasmanından puanla dönmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde orta sıralarda yer aldıklarını, milli arada iyi hazırlandıklarını belirtti.
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un doğrudan rakipleri olduğunu vurgulayan Bakır, "İki takımın da ortak hedefi ligde rahat bir sıralamada kendine yer bulmak. Bu anlamda iki takım için de galibiyet çok değerli. Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. Yukatel Denizlispor karşısında en az bir puan hedefliyoruz." diye konuştu.
Bakır, deplasman performanslarının düşük olduğunun altını çizerek, "Rakibimiz iç sahada beklentileri karşılayamazken biz de deplasmanda iyi görüntü veremedik. İyi oynadığımız deplasman maçlarını sonuca yansıtamadık. İnşallah Denizli deplasmanı bu anlamda bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.
Kimsede kusur aramadıklarını ancak hakemlerin son haftalardaki kararlarında çelişkiler olduğunu savunan Bakır, "Birçok maçta sonuca direkt etki eden hatalar oluyor. Bu anlamda kulüplerin açıklamalarını takip ettik. Biz canımız yanmasına rağmen çok fazla konuşmadık. Bizi en çok hakemlerin benzer pozisyonlarda ayrı kararlar vermesi kahrediyor. Futbolcular, yöneticiler gibi hakemlerin de insan olduğunu unutmuyoruz ama sadece adalet bekliyoruz. Hakemler kararlarında eşit uzaklıkta olursa Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesi, yarın saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Çaykur Rizespor, Hasan Yavuz, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
14:54 EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
14:53 EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
14:48 Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"
14:48 Kadınlar EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli oldu
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:10:22