Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor
'u konuk edecek Çaykur Rizespor
, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.
Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe
ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Kaynak: AA