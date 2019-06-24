24.06.2019 16:36
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Çaykur Rizespor'da kamp programı belli oldu

Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının 3 etap olarak planlandığına işaret edilen açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği aktarıldı.
Açıklamada, aynı gün Erzurum 'a hareket edecek kafilenin 12 gün boyunca burada kamp yapacağı kaydedilerek, "Ekibimiz 20 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümünü tamamlayarak Erzurum'dan ayrılacaktır. Takımımız 3 günlük iznin ardından 23 Temmuz'da Bolu 'da yeniden toplanacak ve 10 günlük kamp dönemi geçirecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Rize , Çaykur Rizespor , Spor

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