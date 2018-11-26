Çaykur Rizespor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak Çaykur Rizespor
, hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Musa Çağıran
yer almadı.
Antrenmanda, Demir Grup Sivasspor
maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından koştu.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Çaykur Rizespor,MKE Ankaragücü
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:01