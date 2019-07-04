04.07.2019 19:05
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Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın Acıbadem Ankara, Zafer Görgen ve Emir Han Topçu'nun ise Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Gökhan, Zafer ve Emir Han'ın sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Han, Spor

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