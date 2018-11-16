Çaykur Rizespor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Çaykur Rizespor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, dar alanda kontrol-pas oyununun ardından şut çalışması yapıldı. A Milli Futbol Takımı
'nın aday kadrosundan sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle çıkartılan kaleci Gökhan Akkan fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Koray Altınay
takımdan ayrı koşu yaptı.
Çalışmaya, milli takımlarda bulunan kaleci Samir Ujkani, Vedat Muric, Montassar Omar Talbi, Jakub Brabec ile ameliyat edilen Musa Çağıran
ve antrenmanda gözüne darbe alan Armand Mouhamed Traore katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Çaykur Rizespor,Sivasspor