Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kartal, Stjepan Tomas'ı tanıdıklarını belirterek, "Bize yabancı değil. Okan Buruk'un yardımcısı olarak burada başarılı bir dönem geçirdi. Vermiş olduğumuzun doğru bir karar olduğu düşüncesindeyiz. İnşallah bu seneyi güzel bir şekilde geçireceğiz. Biz son derece inanıyoruz." dedi.

Güzel bir dönem geçireceklerini inandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Bu sene iyi niyetli başlayarak geçen yılki sıkıntıları çekmeden bir sezon çıkartacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olacağız. Hocamızla bütünlük içinde beraber olacağız. Şehirle bütünleşeceğiz. Bu konuda basının rolü çok büyüktür. Bizi de yeri geldiğinde uyarın. Hepimiz bu takımın bir ucundan tutmak zorundayız. Yukarıya doğru iteceğiz. Aşağıya doğru çekmek yok. İçimizde bizi aşağıya doğru çekmek isteyenler var. Ben önemsemiyorum. Bizim yaptığımız iş iyi olacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiç bir iş yapmayacağız."

Kartal, Tomas hocanın kendilerine hiç problem çıkartmadan sözleşmeye imza attığına işaret ederek, "Hedefimiz yine üst sıralar, ilk beşe girmek için buradayız. Ama sorunlar çıkıyor, yanlışlar, sakatlıklar oluyor. Bazen istediklerimiz olmuyor. Geçen yılki bütçe kadar bir bütçe transfere ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok. Gerekli planlamalar için sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile hocamız çalışıyor." diye konuştu.

Sözleşmede bir süre maddesi olmadığını aktaran Kartal, "Hocamız çalışmak istediği sürece burada kalacak, biz de kendisi ile çalışmak istediğimiz kadar burada kalacak. Bu on yıl da olabilir. Yeter ki başarılı olalım. Bu yüzden iyi niyetli olarak biz sözleşme süresi belirlemedik." ifadesini kullandı.

Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç ile ilgili sorusuna, "Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra bize kalan yüzde 15'tir. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu ondadır." yanıtını verdi.

Stjepan Tomas'ın görüşleri

Stjepan Tomas ise Çaykur Rizespor'a gelmesinde emeği geçen başkan ve yönetime teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ben burada yabancı değilim. Geçen yıl Okan Buruk hocayla burada güzel günler yaşadık. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Yine doğru planlama, doğru kararla ve çalışmalarla çok güzel işler yapacağız. Bu sene bizim için çok önemli. Başlangıç benim için de çok önemli. Buraya yabancı değilim. Herkesi tanıyorum. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim, tecrübelerimle transfer yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda yedi sekiz oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten, dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak."