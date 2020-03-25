Çaykur Rizespor'da toplanma ve antrenman programı ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Korona virüs sürecinden dolayı mevcut koşulları dikkate alarak toplanma ve antrenman programını erteledi.Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Yeşil - Mavili kulüp, daha önce 27 Mart Cuma günü olarak duyurulan toplanma ve antrenman programını mevcut koşulları dikkate alarak bir süre daha tehir etme kararı aldı. - RİZE

Kaynak: İHA