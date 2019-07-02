02.07.2019 20:04
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Çaykur Rizespor'da transfer

Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hollanda'nın Willem takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Almanya genç milli takımlarında 28 kez resmi maça çıkan yeni transferimiz Atakan Akkaynak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 20 yaşındaki Atakan Akkaynak için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Spor

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