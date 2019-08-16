Haberler» Spor» Haber

Çaykur Rizespor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

16.08.2019 11:33 Çaykur Rizespor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:31   5 ayda 30 kilo verdi, dünya şampiyonu oldu
12:30   Rize'de Red Bull Formulaz zamanı
12:27   Altay kalesinde büyük rekabet
12:26   Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi
12:23   Altınordu'da Enes problemi
12:20   Adil Gevrek: "Hakem turu alıp onlara verdi"
12:15   Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları