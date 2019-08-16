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Çaykur Rizespor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

16.08.2019 19:07 Çaykur Rizespor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer'in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer'e kulübümüze 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Altınordu, Acer, Spor

Kaynak: AA

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