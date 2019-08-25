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Çaykur Rizespor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Sasse'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

25.08.2019 21:34 Çaykur Rizespor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Sasse'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya'nın Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzalanmıştır. Yan Sasse'ye kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Rize'ye gelen Sasse, Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini tribünden izledi.

Çaykur Rizespor, Spor

Kaynak: AA

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