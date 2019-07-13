Çaykur Rizespor'dan alt yapı rekoru

Çaykur Rizespor, alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu dahil etti.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik adamı İsmail Karal'ın isteği doğrultusunda alt yapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu katıldı.



Yeşil-Mavili ekibin bu rakamı, kulüp tarihinde ilk defa en yüksek sayıda alt yapıdan yetişerek A takım kamp kadrosuna katılan sayı oldu.



Karadeniz ekibinin Erzurum'da sürdürdüğü kampa katılan oyuncular şu isimden oluşuyor:



"Sinan Yazıcı, Kazım Kopuz, Ufuk Boncukçu, Muhammet Çelik, Emir Han topçu, Eren Karadağ, Berkay Sandıkçı, Boğaçhan Kazmaz, Okan Sarı, Yiğit Can Buber, Taha Enes Duman ve Alperen Keleş" - RİZE

Kaynak: İHA