Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.
01.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:21
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1.5 milyon TL'ye çıkarıyoruz" denildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA