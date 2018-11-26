Çaykur Rizespor'dan Hakem Kararlarına Tepki

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:11



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:11

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Var olma mücadelemize, hakem kararları ve VAR engel olmamalı" denildi.Çaykur Rizespor Kulübünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, benzer pozisyonlarda farklı hakem kararları ortaya çıktığı, durumun kendilerine zarar verdiği ileri sürüldü. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Haksızlığa uğradığımız maçlar sadece Başakşehir ve Sivas maçları değil. Öncesi de var. Geride kalan 13 haftada birçok maçta aleyhimize verilen kararların tıpa tıp benzeri pozisyonlarda farklı kararlar gördü spor kamuoyu. Bu durum ciddi kaygı oluşturmuştur. Futbol otoriterleri Başakşehir maçında Çaykur Rizespor'un penaltısı verilmedi görüşünde hemfikir. Sivasspor maçında verilmeyen penaltı ve gol pozisyonunda iki kusurlu harekete rağmen gol kararı çıkması büyük şaşkınlık oluşturmuştur. Üstelik VAR incelemesine rağmen. Bu pozisyonda hakem belki pozisyona uzaktı, hadi görmedi diyelim; ama görüntüleri inceleyen bir hakemin bu pozisyonda 'faul ve topu elle yönlendirme yok' demesi kesinlikle futbol kural ve kaideler ile açıklanamaz. Burada başka bir sorun var demektir. VAR incelemesine rağmen ihlal yok diyebilecek bir futbol kuralı varsa bize ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Acaba diyoruz, nasıl olur diye endişeleniyoruz. Peki, ne yapmalıyız, derdimizi kime anlatmalıyız? Birçok maçta lehimizde karar çıkması kesin olan pozisyonlarda VAR'a bile gitmeye gerek duyulmamasını nasıl telaffuz etmeliyiz? VAR bile haksızlığa uğramamızı engellemiyor diye haykırsak işe yarar mı? Keşke. Adaletin sadece mülkün değil, futbolun da temeli olduğunu tribünlere yazabilsek. Kararlıyız. Olağanüstü zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan kulübümüzün hakkını yedirmeyeceğiz. Kenetlendik birlikte başaracağız."(İHA)