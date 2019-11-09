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Çaykur Rizespor'dan organ bağışı

- Çaykur Rizespor'dan organ bağışı Hasan Kartal: "Tüm takımların bu kampanyayı yapması gerekir"RİZE - Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Çaykur Didi Stadyumu önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı.

09.11.2019 19:47 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:49
- Rizespor'dan organ bağışı
Hasan Kartal: "Tüm takımların bu kampanyayı yapması gerekir"
RİZE - Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Çaykur Didi Stadyumu önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı.
Süper Lig'de bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor - Antalyaspor müsabakası öncesi Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve berberindeki yönetim kurulu üyeleri Çaykur Didi Stadyumu önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı. Kalp yetmezliği teşhisinden dolayı tedavi gören 12 yaşındaki Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi'nin hastalığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyaya Başkan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar da destek verdi.
Organlarını bağışlayan Başkan Kartal, yaptığı açıklamada, "İnsanlığa hizmet etmektir bu olay. Öldükten sonra yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel bir şey var mı? Tüm vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar ve yönetim iç içeyiz. Rize ile bütünleşmişiz. Rahat olun biz yukarılarda oynayacağız. bütünleştiricidir. Bu olayı tüm takımlar kendi evinde yapması gerekir. Herkes yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa bağışladık" dedi.
Çaykur Rizespor'dan organ bağışı

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Kaynak: İHA


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