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Hasan Kartal'ın "Ali Koç Rizespor'a sponsor olacak" sözlerine açıklık getirdiler

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Hasan Kartal'ın "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 500 bin euro sponsorluk sözü aldık." sözlerine açıklık getirdi.

04.08.2019 12:34
Hasan Kartal'ın

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sponsorluk ve reklam beklentisine yönelik sözlerinin amacı dışında kullanıldığı bildirildi.

KOÇ HOLDİNG BİRÇOK KULÜBE SPONSORLUK DESTEĞİ VERİYOR

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal'ın düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sponsorluk ve reklam beklentisine yönelik sözlerinin amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. Gerçek mecrasından saptırılmaya çalışılan açıklamanın özü sadece bir beklentinin telaffuz edilmesinden ibarettir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Koç Holding bünyesinde yer alan çok sayıda markanın birçok kulübe sponsorluk ve reklam desteği verdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"NİYETTEN UZAK BİR DAVRANIŞ"

"Çaykur Rizespor'un da bunlardan biri olabilme girişiminin tartışmaya açılması iyi niyetten uzak bir davranıştır. Çaykur Rizespor Kulübü, tüm markalar gibi Koç Holding bünyesindeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır."


Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Koç Holding, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (6)
TREBZUN LU PONTUSLU RUM: HER ILDEKI DEVLET KURULUSU O ILIN TAKIMINA DESTEK OLSUN CAYKUR ÖRNEGI GIBI YILDA 10 MILYON DOLAR RIZESPORA VERIYOR DIGER ILLERDEKI TAKIMLARIN KAFASI KELMI
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TREBZUN LU PONTUSLU RUM: CAYKUR FIRMASI RIZESPORDAN DESTEGI CEKMELI NEDIR BU ARKADAS HIC BIR ILDE DEVLET KURULUSU O ILIN TAKIMINA DESTEK OLMUYOR RIZENIN AYRICALIGI NEY
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GEL BABO GEL FENEVGENELEVE GEL: ADAMIN TiPiNE OTURUS SEKLiNE BAK BUMU FENEVGENELEViN BASKANI Eeee NEDiYEK YAKISIR
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TREBZUN LU PONTUSLU RUM: CAYKUR YILLARDIR SIZE DESTEK
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GFB: aziz gitti şimdi sen başladın takımın başını yakmazsan iyi kap yok birde üstüne dolaylı yoldan klübe girdi sağlamak Allah sonumuzu hayır eylesin
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TREBZUN LU PONTUSLU RUM: YILARDIR DEVLETIN CAYKUR FIRMASI SIZE DESTEK OLUYOR YETMEDI KOC TAN DA SPONSOR OLMASINI ISTIYORSUN
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