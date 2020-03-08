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Çaykur Rizespor'den Mehmetçiğe destek

Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

08.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:30
Çaykur Rizespor'den Mehmetçiğe destek
Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.
Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando kepiyle ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan parkalar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.
Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.
Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Çaykur, Rize, Güncel
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