Haberler » Spor » Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kiraladı - Spor

Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kiraladı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı 6 aylığına kiraladı.

05.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:19 Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kiraladı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Çaykur Rizespor, Ligi takımlarından Dinamo forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı 6 aylığına kiraladı.

Çaykur Rizespor, orta sahasını Denys Harmash ile güçlendirdi. Mavi yeşilli ekip, Ukraynalı milli futbolcu ile Denys Harmash'ı Dinamo Kiev'den sezon sonuna kadar kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı Antalya'ya geldi.29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ukrayna milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, milli takım forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.



Çaykur Rizespor, Ukrayna, Antalya, Kiev, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:30   Denys Harmash Çaykur Rizespor'da - Spor
20:26   Shane Larkin coştu, Anadolu Efes kazandı! - Spor
20:23   Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Spor
20:14   Del Potro da Avustralya Açık’ta yok - Spor
20:14   Premier League’e bir Rus milyarder daha mı? - Spor
18:27   Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Spor
17:04   Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Spor
16:44   Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor
15:47   Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Spor
15:36   Aston Villa Adebayor ile ilgileniyor - Spor
5.01.2020 20:39:37