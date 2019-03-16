<p>Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/caykur-rizespor/' title='Çaykur Rizespor'>Çaykur Rizespor</a>'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Vedat Muriqi ve 68. dakikada Braian Samudio kaydetti. Bu sonucun ardından <a class='keyword' href='/caykur-rizespor/' title='Çaykur Rizespor'>Çaykur Rizespor</a> puanını 34 yaparken, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/atiker-konyaspor/' title='Atiker Konyaspor'>Atiker Konyaspor</a> 35 puanda kaldı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/16/caykur-rizespor-deplasmanda-atiker-konyaspor-u-11843265_8007_m.jpg' title='Çaykur Rizespor Deplasmanda Atiker Konyaspor'u Yendi'></figure></div><p>Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta evinde <a class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>'ı ağırlayacak. <a class='keyword' href='/atiker-konyaspor/' title='Atiker Konyaspor'>Atiker Konyaspor</a> da deplasmanda lider Medipol <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a> ile karşılaşacak.</p>