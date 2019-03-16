16 Mart 2019, 15:43
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Çaykur Rizespor Deplasmanda Atiker Konyaspor'u Yendi

Çaykur Rizespor Deplasmanda Atiker Konyaspor

Süper Ligde 26. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Vedat Muriqi ve 68. dakikada Braian Samudio kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 34 yaparken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atiker Konyaspor da deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Konya, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Spor


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