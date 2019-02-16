Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi, ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi giren yeşil-mavili ekip 12. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Aatif'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

AZUBUIKE İLE FARK 2'YE ÇIKTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Karadeniz ekibi 79'da Azubuike ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısı sonuç getirmedi ve maç Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla ikinci yarıda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltti. 8 haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlı ekip 24 puanda kaldı.