Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Abarhoun kaydetti. Çaykur Rizesporlu futbolcu Tarık, mücadelenin 54 dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 14'e yükseltirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0
60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.