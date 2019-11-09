Haberler » Spor » Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi - Spor

Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında oynanan maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

09.11.2019 20:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:07Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi

Didi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Abarhoun kaydetti. Çaykur Rizesporlu futbolcu Tarık, mücadelenin 54 dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 14'e yükseltirken, 11 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.

Ozan KabakOzan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı

Gençlerbirliği evinde KayserisporGençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu

FenerbahçeFenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama

Ozan TufanOzan Tufan'dan Ersun Yanal'a tepki


Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Çaykur, Spor

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:58 Maçın ardından
20:56 Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
20:56 Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
20:52 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma!
20:52 Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:05:30