Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 10 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Çaykur Rizespor 22. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle İM Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ 3-0'A GELDİ

Rizespor karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. 56. dakikada Samudio ceza sahasının içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Rize'de 66. dakikada Vedat Muriç bir kez daha sahne alırken penaltıdan topu ağlarla buluşturdu.

İM Kayserispor karşılaşmanın 60. dakikasında Umut Bulut ve 84. dakikasında da Artem Kravets'in şutunda direğe takıldı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken Çaykur Rizespor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.