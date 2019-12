Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

Süper Lig 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur." dedi.Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk ve son maçlarını oynamanın kolay olmadığını, 17 maçalık periyodun sonunu kazandıklarını belirtti.Oyunun bir çok yönünü iyi oynayan bir takım olduklarına işaret eden Yanal, "Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur. Şunu net söylemek gerekir bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlar var. Rakibe kabul ettirdiğimiz oyunlar var. Bunları kazanamadık. Bugün skor haklı, skor kazandı." dedi.Oyun içerisinde sert maç olduğunu savunan Yanal, "İki oyuncumuza sertlikler vardı. Taktiri kamuoyuna bırakıyorum. Sakatlanmamaları bizim için sevindirici. Fenerbahçe ile oynamak zor. Biz oyunu forse ederken, oynamaya çalışırken en doğruları yaparken rakiplerimiz elbette bizi durdurmak için sert oynayacak. Kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Biz oynamaya pozitif futbola devam edeceğiz. Futbolun doğruları için çalışalım. Biz futbol temsilcisi olarak doğruları yaparak yolumuza devam edeceğiz ve sonunda şampiyon olacağız." diye konuştu.Yanal bir gazetecinin "Ersun Yanal'ın takımı hedeflediği yerde mi? Transfer düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bir çok kazanabileceğimiz maçı ya berbere kaldık ya kazanamdık. Çok pozisyona girip kazanamadık. Kazandığın zaman haklısın. Biz daha fazla puan alabilirdik. Oynadığımız oyun bunu hak ediyordu. Hafta içi açıklamamız olacaktı. Hafta içi başkanımızın açıklamasını ardından açıklama yapmamız doğru olmazdı. Kampta birlikte olacağız. Çok daha sağlıklı bir ortamda konuşuruz."Yanal, bir gazetecinin Çaykur Rizespor taraftarının kendisine yönelik tepkileri üzerine, "Futbolun dışında her şey bizi kirletiyor. Bir zatı muhteremin kirlettiği olaylar, zaten mahkeme süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.Yanal, üç yıl önce Trabzonspor'u çalıştırdığını dönemdeki Trabzonspor-Bursaspor maçı ile ilgili soruya ise "Bana bugün ki futbolu sor. bugünki maçı sor. Bu soruya cevap verdim. ZAtı muhteremler şu anda uğraşıyorlar. Hukuk buna karar verir. O kadar kolay değil çamur at izi kalsın. Hukuk buna karar verir. O nedenle bugün ki maçı sorun." şeklinde cevaplandırdı.