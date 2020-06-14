Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Galatasaray, Muslera'dan gelen haberle sarsıldı. Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan ve yerden kalkamayan Muslera oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin sağ ayağının iki bölgesinde kırık tespit edildi.

14.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:03

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Muslera sahayı ambulans ile terk etmek zorunda kaldı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da hakemden izin alarak Muslera'nın yanına gitti ve takım arkadaşına destek verdi.

İKİ BÖLGEDE KIRIK VAR

Sahayı ambulansla terk eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı

Yaşanan sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadığı kameralara yansıyan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

EMRE AKBABA DA BENZERİNİ YAŞAMIŞTI

Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı

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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera’nın ayağında iki kırık tespit edildi
Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber

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Yorumlar (14)
HAKAN: 40 yil düsünsem gs li birisine gecmis olsun diyecegimaklima gelmezdi cünkü fanatik Fenerbahceliyim. Dün Muslera icin cok üzüldüm ve bütün kalbimle gecmis olsun dileklerimi iletiyorum. Allah sifa versin ve tez zamanda yine takiminin kaptanlik pazu bandini koluna gecirsin
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İSMET MURAT ÖLÇER: babam rahmetli doktor dündar metin oktay zAMAnında 1956 1961 yılları arasında galatasarayın doktoruydu doktorluğunu yaptı musleraya çok yazık oldu orta ve yan hakem zamanında ofsayıt düdüğü çalıp maçı durdursalardı şimdi muslera sakat değil di ! 1babam 1956 1961 yıllarında metin oktay zamanında galatasarayın doktoruydu doktorluğunu yaptı eğer orta ve yan hakem ofsayt pozisyonunu çalıpta pozisyonu durdusalardı şimdi muslera sakat değildi çok düşündürücü durum . .
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ONUR: şu rize kadar gereksiz karaktersiz takım yok hersene bırısnın ayagını kırıyorlar inşallah düşerde bir daha geri çıkamazlar
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