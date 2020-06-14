Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera’nın ayağında iki kırık tespit edildi

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Muslera sahayı ambulans ile terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da hakemden izin alarak Muslera'nın yanına gitti ve takım arkadaşına destek verdi.

İKİ BÖLGEDE KIRIK VAR

Sahayı ambulansla terk eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Yaşanan sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadığı kameralara yansıyan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

EMRE AKBABA DA BENZERİNİ YAŞAMIŞTI

Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.

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