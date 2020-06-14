Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından bir ciddi sakatlık daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların Rumen golcüsü Florin Andone, Rizespor kalecisi Tarık'ın müdahalesi ile acı içinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.
14.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:34
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından bir büyük şok daha yaşandı.
ACI İÇİNDE YERDE KALDI, SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI
Sarı-kırmızılılarda devre arasında oyuna dahil olan Rumen golcüsü Florin Andone, 70. dakikada kaleci Tarık'ın ayağının üzerine düşmesinin ardından acı içinde yerde kaldı.
Oyuna devam edemeyeceği belirtilen Andone için sahaya sedye çağrıldı ve Muslera'nın ardından Florin Andone de sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.
ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI ŞÜPHESİ
Florin Andone, 72. dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı. Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.
Etiketler: Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Haber
Yorumlar (3)
YİNE ÇRİZE YİNE KIRIK AYAK: Skandal hakem. Uydurma penaltı verdi. Vara gitmedi. Rizeye kartları vermedi. Şartlamış kendini. Tff mhk. Mozuyuk sarı kartsız bitirdi maçı ömer feghouliye hareketleri var. Bi ara tokat attı oyuncu falcao ya rize lehine faul verdi. çünkü gs yenilmeliydi. Ademe çat verdi kırmızıyı. Muslera değil de andone nin pozisyon u net penaltı kırmızı (kaleci kurtarır kendini orada andone nin üstüne bırakıyor kendini) var ondan çağırdı ama orta hakem niye geldiğini unutmadı:)