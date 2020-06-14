Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu

Galatasaray için Rize'de kabus gibi bir gece yaşandı! Şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında Galatasaray mutlak galibiyet parolasıya çıktığı Rizespor karşısından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve zirve yolunda büyük yara aldı.

Rize deplasmanından altın değerinde bir üç puan bırakan Galatasaray'da aynı zamanda Fernando Muslera ve Florin Andone de sakatlıkları sebebiyle sezonu kapattı.

ADEM KIRMIZI GÖRDÜ, DONK SARI KART CEZALISI OLDU

Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük de gelecek hafta forma giyemeyecek.

Rizespor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray 50 puanda kaldı ve Trabzonspor ile Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor 28 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor da Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Vetrih (Dk. 88 Burak Albayrak), Garmash (Dk. 68 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Skoda (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Muslera (Dk. 24 Okan Kocuk), Mariano, Donk, Ahmet Çalık (Dk. 46 Andone, Dk. 72 Belhanda), Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram (Dk. 46 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru (Dk. 76 Adem Büyük), Falcao

Goller: Dk. 42 Skoda, Dk. 53 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Melnjak, Dk. 59 Samudio, Dk. 85 Vetrih, Dk. 90+3 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Donk (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: İlk tehlikeli atak Rize'den geldi! Savunma arkasına sızan Skoda'nın aşırtma vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 4: Galatasaray tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan uzun pasa Onyekuru hareketlendi, kalesini zamanında terk eden Tarık topu kontrol etti.

Dakika 14: Kaleciyle karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunu Muslera kurtardı. Muslera pozisyonun ardından sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

Dakika 42: Samudio'nun Saracchi tarafından ceza sahasının içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. ilan Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı, ama dönen topu tekrar önünde bulan Skoda ağları havalandırdı.

İKİNCİ YARI

Dakika 53: Savunmadan seken topu arka direkte tamamlayan Tunay Torun ağları havalandırdı ve Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı. Tunay böylece Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Dakika 70: VAR hakemleri, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in ceza sahasında Florin Andone'ye yaptığı müdahalenin izlenmesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı olmadığına karar verdi.

Dakika 80:Lemina'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı.

Dakika 90+2: Sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Dakika 90+8: Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.