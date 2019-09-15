Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamasıGöztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması RİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Bizde hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise ligde 1 puan ile Rize geldiklerini rakibin 7 puan ile ilk üç haftada iyi işler başardığını söyledi.

Kaynak: AA