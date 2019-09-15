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Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması RİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu.

15.09.2019 20:18
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması RİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Bizde hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise ligde 1 puan ile Rize geldiklerini rakibin 7 puan ile ilk üç haftada iyi işler başardığını söyledi.
Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Rize, Spor

Kaynak: AA

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